Forum del fare: “Un museo d’arte contemporanea a cielo aperto”

Gela. Si è concluso oggi il “Forum del Fare IV”, un evento che ha riunito studiosi, politici e cittadini per discutere del ruolo centrale della cultura nel rilancio della città. Protagonista della giornata è stato il progetto visionario del Museo d’arte contemporanea a cielo aperto, un’idea che punta a trasformare Gela in un punto di riferimento per l’arte e la cultura contemporanea.

Ad aprire i lavori, la lectio magistralis dello scrittore e storico Claudio D’Angelo, noto per le sue opere su Shekelesh e Siculi, che ha offerto una prospettiva storica e culturale unica sulle prime popolazioni che sono entrate a Gela.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Civico Gela Brainstorming APS con il sostegno di enti come il Libero Consorzio di Caltanissetta e il Comune di Gela, ha visto una forte partecipazione e ha permesso di mettere a fuoco come l’arte e la creatività possano essere strumenti per rivitalizzare il territorio, migliorare la qualità della vita e creare nuove opportunità economiche.