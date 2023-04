Forzisti alla convention, “governo regionale guarda alla città”: “Proporremo candidato a sindaco”

Gela. Un filo comune tra la città e il governo regionale. A questo puntano i forzisti locali che questa mattina erano alla convention del partito a Palermo. E’ scontato il connubio politico con il parlamentare Ars Michele Mancuso, che da anni è il punto di riferimento dei berlusconiani della città. Il capogruppo in consiglio comunale Rosario Trainito, il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito e il coordinatore dei giovani di Forza Italia Luca Scicolone, hanno avuto modo di rapportarsi con esponenti regionali e nazionali, che oggi sono confluiti al teatro Politeama. “C’è forte attenzione da parte del presidente Schifani e dell’assessore Tamajo, che guardano con interesse al nostro territorio – dice Trainito – questo è un punto di partenza importante, anzitutto nell’ottica della progettualità”. Proprio sui temi di sempre, che ancora oggi non hanno soluzioni in vista, si cercherà di ripartire. “Si è parlato di termovalorizzatore, di porto e infrastrutture – spiegano lo stesso Trainito e il presidente del civico consesso Sammito – sono questi gli obiettivi che bisogna raggiungere prima possibile, passando da un rapporto diretto con il governo regionale”. Il punto di contatto rimane il parlamentare Michele Mancuso, che a sua volta questa mattina non è mancato all’appuntamento dei berlusconiani. “Forza Italia vuole proporre una figura seria e con capacità per guidare la città – dice inoltre Trainito – per noi, sarà una priorità. Vogliamo dare un’alternativa vera alla città, con un candidato che possa contare su un dialogo costante con la Regione”. Il consigliere conferma la sua piena collocazione tra gli azzurri: è certo che si debba superare prima possibile l’esperienza amministrativa del sindaco Lucio Greco.