Francia, Macron rieletto presidente

PARIGI (ITALPRESS) – Il presidente uscente Emmanuel Macron al 57,2%, Marine Le Pen al 42,8%. Questi gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi in Francia per il ballottaggio delle presidenziali. Macron si avvia quindi alla riconferma nel suo ruolo di presidente per altri cinque anni.Comunque soddisfatta per il suo risultato la Le Pen, leader di Rassemblement National. “I francesi manifestano un contropotere molto forte rispetto a Macron. L’opposizione li difenderà – ha detto parlando ai suoi sostenitori -. Temo che nei prossimi 5 anni Macron non farà nulla per riparare le fratture che separano i nostri cittadini, io continuerò a battermi per i francesi con la perseveranza e il carattere che tutti conoscete”.”La partita è ancora aperta, tra qualche settimana ci sono le elezioni legislative, Macron non potrà appropriarsi di tutti i poteri. Noi lanciamo stasera una grande battaglia elettorale”, ha aggiunto Le Pen.- foto Imagoeconomica -(ITALPRESS).