“Liste forti, simboli? Non sono decisivi”, Sammito: “Assessori di livello e non segretari di partito”

Gela. “Sono quattro liste forti e sicuramente siamo molto soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito è stato tra i primi a credere nel progetto di centrodestra, fuori dai partiti, che è stato consolidato con la nascita di “Alleanza per Gela”. Il candidato a sindaco Salvatore Scerra ha da tempo un rapporto politico consolidato con chi lo sta sostenendo, compreso lo stesso Sammito. “Se nove consiglieri comunali hanno deciso di appoggiare questo progetto, significa che ha ottime basi e penso anche possibilità di vittoria – sottolinea – abbiamo voluto dare fiducia ai gelesi, senza passare dalle segreterie dei partiti. Il nostro programma è stato eleborato da chi conosce la città e la ama. I simboli dei partiti? Non sono decisivi. Chi deciderà di sostenere la mia candidatura e quella del nostro candidato a sindaco, lo farà perché si fida di noi e non certo per un simbolo”. Il gruppo di “Alleanza per Gela” si presenterà con quattro liste, come ha già spiegato Scerra. “Solo in una, per decisione condivisa, non ci saranno consiglieri comunali uscenti. Sono liste equilibrate e tutti i candidati hanno possibilità di successo – precisa il presidente del civico consesso – vogliamo un appoggio convinto da parte di chi ha deciso di credere nel progetto”.