Emilio Damante convince all’esordio nel Tcr-Dsg a Misano, prossima tappa a Pergusa

Il pilota Cupra Dsg, del team Prorace di Giordano Giovannini, ha dimostrato di avere le carte in regola per ben figurare tra gli agguerritissimi del campionato Tcr riservato alle autovetture turismo da corsa. “Ho dovuto apprendere in fretta vettura e tracciato – dice Emilio Damante – cosa non facile da fare in un week end di gara. I piloti sono di altissimo livello – aggiunge – in molti provengono dai più importanti campionati italiani ed europei”. A rimandare i sogni di gloria del dentista volante gelese ci ha pensato un problema alla pompa della benzina. “Il guasto mi ha perseguitato per tutto il fine settimana – conclude Emilio Damante – In gara 1 sembrava avessimo risolto ma all’ultimo giro si è ripresentato, rallentandomi vistosamente. Sotto il traguardo sono transitato in quattordicesima posizione ma ancora in zona punti”. Prossima tappa nel circuito ennese dove Emilio Damante assicura: “Pergusa soddisfa maggiormente le mie caratteristiche di guida”.