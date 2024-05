La Vardera a sostegno di Di Stefano, poi in raffineria per il caso dissalatore

Gela. Una visita al comitato elettorale del candidato a sindaco di coalizione Terenziano Di Stefano, con cui ha anche improvvisato una passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele con i candidati e poi un blitz al Dissalatore di Gela, balzato di nuovo agli onori delle cronache, dopo la proclamazione dell’emergenza nazionale per la crisi idrica in Sicilia e la richiesta del Governo Schifani di riaprire l’impianto fermo da anni.

Ha fatto tappa in città questa mattina lo Scrusciu Tour del parlamentare regionale di Sud Chiama Nord Ismaele La Vardera, in giro per l’isola per promuovere la sua candidatura al Parlamento Europeo.

Prima tappa dedicata all’incontro con Terenziano Di Stefano e poi direzione Dissalatore dove il deputato ha cercato di capire i motivi legati al fermo dell’impianto per il quale la Regione paga circa 10 milioni di euro l’anno ad Eni per il ripianamento delle situazioni debitorie pregresse relative alla gestione degli impianti ed alla fornitura dell’acqua dissalata. Una vicenda che questa testata ha più volte trattato.