Buche e marciapiedi impraticabili, criticità in tante zone della città

Gela. In città già da prima di Pasqua diverse buche presenti in diverse zone sono state recintate e poi semplicemente dimenticate da chi di dovere nonostante le continue segnalazioni dei residenti. È il caso di via Salvatore Zuppardo, a pochi metri dal PalaLivatino, dove più volte la recinzione sè stata urtata o completamente abbattuta dalle automobili in transito. In via Rossini il marciapiede nel tratto che porta dalla chiesa del Rosario alla chiesa madre è praticamente impraticabile. Così come quello di via Generale Cascino a pochissima distanza da tribunale.