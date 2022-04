Fronte comune per la città, Giannone: “Senza giochetti politici Pd e M5s possono aiutare”

Il coordinatore della Nuova Dc, quindi, non esclude neanche un coinvolgimento più ampio, di altre forze politiche. “Fare opposizione, in una fase come questa, è fin troppo facile – dice ancora – tutti dovremmo metterci a disposizione per risollevare la città ma senza giochetti politici. Non dimentichiamo che il Pd, tre anni fa, decise di stare con la coalizione del sindaco”. Il capitolo delle strategie centriste, invece, non è ancora così definito. “Stiamo lavorando per la lista delle Regionali – spiega ancora Giannone – non nascondo che un’alleanza tra forze centriste potrebbe avere risultati importanti. Spero in un nostro candidato, magari una donna gelese, eletto all’Ars. C’è una rosa di nomi e ci confronteremo. Stiamo dialogando anche con qualche consigliere comunale, che dimostra di avere responsabilità e la testa ben salda sulle spalle”. La Nuova Dc, che in giunta ha Licata e all’assise civica il consigliere Vincenzo Cascino, è tra quelle forze che non sembrano per nulla poco inclini al dialogo, anche più ampio rispetto a quello dell’originaria coalizione che vinse le amministrative tre anni fa.