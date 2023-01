Fuori dallo stabile di via Portoferrara, residenti: “Sindaco ha obbligo morale di occuparsene”

Gela. Nello stabile Iacp di via Portoferrara, a Macchitella, non possono più starci perché è ritenuto pericoloso. I residenti hanno già ricevuto l’ordine di sgombero, firmato dal sindaco Lucio Greco. Da quel momento, non hanno più ottenuto aggiornamenti sulla loro situazione. Non potranno rientrare fino a nuovo ordine. Hanno scritto al primo cittadino, chiedendo un incontro entro la data del 27 gennaio. Fino a ieri, però, nessun riscontro dal municipio. Si sentono messi da parte e non considerati, nonostante siano da settimane fuori dalle loro abitazioni.