Furto a Capodanno, entrò in un’abitazione di via Niscemi: abbreviato per un giovane

Gela. Era stato arrestato la sera di Capodanno. Secondo le accuse, si era introdotto in un’abitazione di via Niscemi, sfruttando il ponteggio realizzato per lavori in corso. I suoi movimenti sospetti sono stati notati da residenti della zona. Sul posto, i carabinieri hanno poi provveduto ad individuarlo e a fermarlo. Per il ventottenne Rocco Landolina è stato disposto il giudizio abbreviato. Lo hanno chiesto e ottenuto i difensori, gli avvocati Nicoletta Cauchi e Floriana Trainito.