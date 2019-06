Gara “ponte” per servizio rifiuti, Usb chiede tavolo con Comune e Srr4: partita richiesta

Gela. La nuova azienda che coprirà, almeno per un anno, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti potrebbe essere individuata entro i primi giorni di luglio. Le procedure della cosiddetta gara “ponte” sono in fase avanzata e il bando è stato da poco pubblicato. In vista di questa fase così delicata, i vertici provinciali dell’Usb, con il rappresentante Luca Faraci, hanno inviato una richiesta ufficiale di incontro, indirizzata al Comune di Gela e alla Srr4. Il sindacato di base chiede un tavolo di confronto, proprio per chiarire diversi aspetti tecnici della gara da un anno, senza dimenticare la vicenda dei cinque operai ancora collocati nel cantiere Tekra di Piazza Armerina, secondo il sindacato in maniera del tutto illegittima. La gara da un anno tocca una somma non inferiore ai 13 milioni di euro e le buste, con le relative offerte, verranno aperte il prossimo 8 luglio.