Garibaldi aveva definito il Papa “un metro cubo di letame”

Lui che aveva definito il Papa Pio IX un metro cubo di letame, una volta al parlamento Italiano aveva proposto di deviare il fiume Tevere per sommergere la città del vaticano con tutte le sue opere d’arte e distruggere così qualsiasi ricordo della civiltà cristiana di Roma. Abbattendo così il simbolo della cristianità. Nel 1863 era diventato presidente di una società spiritica Veneziana e nel 1869, aveva aderito all’anticoncilio di Napoli e aveva invitato i partecipanti al rovesciamento del “mostro Papale e del prete bugiardo e sacrilego insegnatore di Dio”. Questo l’eroe dei due monti e l’uomo del risorgimento Italiano che assicurò al ladro e ateo Cavour di essersi impegnato a salvare il popolo duo Siciliano da chi? Dai Borboni che fino al 1860, il suo popolo non aveva avuto bisogno di emigrare come avevano fatto fino a quel momento i popoli del nord assoggettati all’Austria o alla Francia?

Il latifondo, nel 1860 esisteva al nord come al sud, ma mentre al sud con sacrifici enormi si lavorava e si viveva nel rispetto dei principi morali e religiosi, anche nel rispetto di quel “metro cubo di letame”, al nord emigravano. In quel popolo si viveva da più di duemila anni, nel rispetto degli insegnamenti morali e civili della chiesa cattolica, nell’onestà e nel rispetto della dignità umana, con l’avvento dei barbari nordisti, tutto cambia. La giustizia in mano alla malavita organizzata, ognuno è libero di fare e agire a suo piacimento, non esistono leggi da rispettare e Garibaldi attorniato dai picciotti può continuare a rubare con il suo amico Francesco Crispi e la massoneria Inglese atea per cultura coprendo tutte le sue opere fuori norma, compresi gli assassinii e gli stupri. Questi gli insegnamenti che i nostri liberatori ci hanno tramandato una società corrotta e senza alcuna forma di democrazia, intesa nella forma tradizionale ed etica in riferimento ai principi di Platone.