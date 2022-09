Pulizia in via Australia dopo le proteste dei residenti, interventi anche in altre zone

Gela. Le tante segnalazioni dei residenti, alla fine, hanno permesso di far partire le attività di pulizia nella zona di via Australia. Negli scorsi giorni, i mezzi di Ghelas e gli operatori, su indicazione dell’amministrazione comunale, hanno effettuato interventi. Francesco Vaccaro (residente del quartiere), in più occasioni aveva invocato l’esigenza di una pulizia straordinaria, da estendere alla zona della stazione ferroviaria, con il ripristino della rotatoria stradale (ancora in condizioni precarie). Vaccaro e Giuseppe Domicoli, altro residente, hanno insistito sulla necessità di una pulizia che possa essere costante. Negli ultimi giorni, l’amministrazione comunale ha disposto attività anche in altre zone, da via Butera e fino a via Recanati.