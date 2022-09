Comitato, “sostegno elettorale alle regionali solo a chi è contro l’inceneritore”

“Le posizioni dei candidati a presidente appaiono abbastanza definite. Schifani, candidato per il centrodestra è indiscutibilmente favorevole, come Armao, attuale vicepresidente della Regione e candidato per il Terzo polo. Un po’ più equivoca la posizione della Chinnici, che sembrerebbe contraria, posizione assunta con maggiore vigore dai suoi candidati locali. Contrari in maniera netta Eliana Esposito, candidata di “Siciliani Liberi”, Cateno De Luca e Nuccio Di Paola. Il Comitato – fanno sapere i componenti – invita i numerosissimi firmatari della petizione contro l’inceneritore, o comunque lo si voglia chiamare, e tutti gli altri cittadini elettori, a tener conto di queste posizioni espresse dai candidati a presidente quando il 25 settembre andranno a votare, dato che sarà a Palermo, con il nuovo presidente e con l’Assemblea Regionale Siciliana, che si decideranno le sorti di questa assurda idea di costruire l’impianto in città, che inevitabilmente aggiungerebbe inquinamento a inquinamento in un territorio già martoriato dal petrolchimico. Bisogna bicciare chi dall’alto vuole imporre l’inceneritore o termoutilizzatore alla città, senza tenere conto di quello che ne pensano i cittadini e senza valutare la loro aspirazione a volere intraprendere nuove vie di sviluppo, più ecosostenibili per il loro futuro”.