Gela Calcio e Futsal vincono in Seconda categoria e nella C2 di calcio a 5

Il quintetto di Fecondo sbanca Canicattì 5-4 in una partita sempre equilibrata. Primo tempo con il freno a mano tirato. Sotto di due gol in pochi minuti i biancazzurri hanno chiuso avanti 3-2. Nella ripresa due gol per parte e vittoria finale per 5-4. Le reti sono state segnate da Caglià (tre), Di Bartolo e Brasile. Da segnalare le grandi parate di Bernascone, che ha neutralizzato un tiro libero ed ha salvato diverse volte il risultato.