“Gela città normale” con il centrodestra di Cosentino: “Grazie a Scerra, ora il cambiamento”

Gela. “Gela città normale” che ha collocato propri candidati nella lista per Scerra sindaco ha deciso di stare con il centrodestra dell’ex dirigente comunale Grazia Cosentino. “Il movimento “Gela città normale” che ha sostenuto il progetto di Alleanza per Gela, con il candidato a sindaco Salvatore Scerra, ha visto candidato al consiglio comunale il consigliere uscente, l’ingegnere Diego Iaglietti. Vuole innanzitutto ringraziare Scerra per la tenacia e i sacrifici messi in campo nello svolgimento della campagna elettorale. Considerato che, purtroppo, la coalizione civica di centrodestra non è arrivata per pochi punti percentuali al ballottaggio, dovendo scegliere quale candidato sostenere al secondo turno, dopo un’attenta valutazione che ha coinvolto la base del movimento e l’alleanza tutta, ha scelto, coerentemente con il proprio orientamento politico, di sostenere la candidata del centrodestra, l’ingegnere Grazia Cosentino”, spiegano. Iaglietti è un consigliere uscente dell’Mpa e insieme al gruppo civico ha optato per Scerra, prima, e ora per Cosentino.