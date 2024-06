“Rinnova” con Cosentino e il centrodestra, “Alleanza per Gela” perde altri pezzi

Gela. Come era piuttosto agevole da intuire, sulla base di quanto già riportato ieri e sulla scorta delle odierne dichiarazioni del consigliere comunale Giuseppe Guastella, il gruppo di Rinnova sta con l’ingegnere Cosentino e con il patto largo moderati-centrodestra, nonostante il sostegno al blocco alternativo di “Alleanza per Gela”, al primo turno. La conferma giunge dal medico Giampaolo Alario, tra i fondatori di “Rinnova” e che già ieri aveva parlato di “Alleanza per Gela erosa dalle fughe in avanti”. “La nostra è una scelta meramente politica – precisa Alario – non abbiamo chiesto nulla”.