Gela col brivido: da 0-2 alla rimonta finale contro il Sant’anna 4-3

Gela. Gol e spettacolo e continui ribaltamenti in Gela-Sant’Anna, vinta sui titoli di coda dai biancazzurri con una incornata di Tuvè sull’angolo di Giarrizzo. Sul prato del Presti, chiuso al pubblico da quasi tre anni, si sono viste due buone squadre. I rossoblù ospiti hanno subito fatto capire che non erano venuti per fare da comparsa e già dopo appena un minuto Vedda ha dovuto compiere un mezzo miracolo su Riccobene. Tuvè ci prova due volte tra il 18’ ed il 20’ ma è il Sant’Anna a passare con Vicari, bravo a sfruttare una dormita biancazzurra ed a beffa Vedda. Il Gela si vede annullato un gol a Campanaro per un presunto fuorigioco ed al 42’ ancora Vicari con un pallonetto in contropiede raddoppia per gli ennesi.

Fausciana cambia il Gela nella ripresa. Dentro Cagnes in attacco, con Tuvè che si abbassa dietro e Fiore a centrocampo. E’ un’altra squadra quella che di vede con Italiano che già dopo un minuto potrebbe riaprirla. Anche Fiore è poco fortunato sulla sua girata a botta sicura. Ci pensa Campanaro a farlo con un gol bellissimo, dopo uno slalom ubriacante ed una rete che riaccende il match. Dopo appena quattro minuti ci pensa anche Misale a ristabilire la parità con un lob ancora in contropiede. Il Gela commette l’errore di rilassarsi e Vicari lo punisce ancora con il 3-3 sugli sviluppi di un angolo. Gara finita? Affatto. A Campanaro viene annullato un gol regolarissimo per fuori gioco ma all’87’ ci pensa Tuvè a svettare più alto di tutti sul corner di Giarrizzo per chiudere una partita infinita.