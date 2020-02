Gela FC senza quattro titolari surclassato al Mattei: il Rosolini vince 6-1

Gela. Il Rosolini passeggia contro i giovanissimi del Gela FC, in campo in pratica quasi con una squadra juniores. Il 6-1 finale definisce in maniera netta la differenza di valori in campo, con il bomber Agudiak mattatore del match con quattro gol.

I gialloneri non potevano fare molto al Mattei di Macchitella. Rinunciare contemporaneamente al portiere Di Martino, all’attaccante Scerra, al difensore Tuvè per squalifica ed a Brasile inforunato è stato letale. Il sedicenne Di Vara in porta ha subìto l’emozione del debutto. In pratica non c’è mai stata partita. Troppo arrendevole il Gela FC, troppo esperto l’undici granata. La apre Ricca dopo 19 minuti. Il raddoppio è di Lazzaro dopo appena cinque minuti. Il tris è di Agudiak con un tiro incrociato potente. Nella ripresa ancora argentino protagonista con altri tre gol (alcuni sin troppo semplici) ed in mezzo la rete di Valenza che non rende meno amaro il pomeriggio. Preoccupa il futuro. Con Di Martino e Tuvè squalificato per lungo tempo la situazione si è complicata in ottica play out.