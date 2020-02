Coppa Trinacria, Gela sconfitto 4-3 con il Lavinanio ma qualificato

Gela. Qualificati al terzo turno di Coppa Trinacria pur perdendo. Il Gela aveva già archiviato nella partita di andata la pratica qualificazione grazie al 9-1 al Presti. Ad Aci Sant’Antonio vince il Calcio Lavinaio invece per 4-3 contro un Gela sin troppo rilassato e con una formazione diversa da quella titolare. In campo il secondo portiere Vella, con Nassi, Italiano e Incardona in panchina inizialmente. Biancazzurri in vantaggio con Bessio, poi rimontati dagli etnei grazie ad un calcio di rigore e ad una leggerezza della difesa. Nel finale di primo tempo Pisano segna il 2-2.