Il Gela vince ancora, 3-0 al Santa Croce per sognare i playoff

Gela. Tre gol per continuare a sognare l’aggancio alla zona play off, Paternò e Modica permettendo. Il Gela sbanca Santa Croce, conquista la seconda vittoria consecutiva e spera in qualche passo falso del Modica.

Pensabene schiera la formazione tipo con Resouf e Lo Giudice accanto ad Alves.

Gara a senso unico dei biancazzurri che nel primo tempo si vedono annullare due gol a Lo Giudice e Resouf per fuori gioco.

Al 16′ c’è anche il palo di Resouf a negare la gioia del gol. Ed allora ci pensa il difensore Pedro Martinez a salire in cattedra segnando due gol nel finale del primo tempo per dare il doppio vantaggio al Gela al Kennedy.