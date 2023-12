Gela futsal ancora a secco, cede anche nel match con Ispica: 5-1 per l’Arcobaleno

Gela. Il Gela Futsal non sembra essere in grado di trovare la luce in fondo al tunnel. La prima gioia di questa storica stagione in Serie B non arriva neanche a due giorni dal Natale. La squadra di mister Fecondo perde al Pala Tricomi di Rosolini contro l’Arcobaleno Ispica con il risultato di 5-1, con tanto amaro in bocca. A siglare il gol della bandiera biancazzurro Croci Di Bartolo. Alla prossima toccherà affrontare il Drago Acireale C5, ultima gara casalinga del girone d’andata e ultima gara di Mirko Caglià. Dopodiché, il capitano si ritirerà e mister Fecondo non potrà più contare su uno dei senatori della propria squadra. Nonostante il pessimo andamento della squadra, non ci si può affatto lamentare dei numeri dell’11 biancazzurro, autore di 6 gol in 10 giornate di campionato. Il giocatore da cui si dovrà ripartire al rientro dalle feste è indubbiamente Jony Da Sousa, alla prima stagione al Gela. Dello spagnolo non ci si può affatto lamentare, sono 11 i gol segnati in 10 partite, anche se con l’assenza di Caglià ci si aspetta un ulteriore calo da parte di tutta la squadra, considerando anche che dal mercato non è arrivato nessuno.