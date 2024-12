Gela, la lotta per il titolo passa anche da Marsala

Gela. Gara di cartello in programma per domani fra Gela e Marsala. I giovani lilibetani si ritrovano al quinto posto in classifica e vengono da otto risultati utili di fila, motivo per cui la voglia di continuare a fare bene è tanta e gli stimoli contro una corazzata come quella gelese saranno raddoppiati. Nella classifica marcatori spiccano i nomi dei giovani Mangiaracina, Martorana e Pedalino, sin qui trascinatori dei biancazzurri e autori di 5, 3 e 2 gol. L’impressione, però, è che l’uomo più temibile tra le fila del Marsala sia quello che sta in panchina: Totò Brucculeri. Noto come uno degli allenatori più validi in questa categoria, il tecnico ex Gela è ricordato da molti come uno che studia attentamente le squadre avversarie e la domenica, puntualmente, riesce a limitare al meglio il loro gioco e a concedere poca fase di palleggio. In parole povere, è bravo a far giocare male le avversarie.