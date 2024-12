Un altro furto di cavi di rame alla Cittadella, presi di mira i sistemi di illuminazione pubblica

Gela. E’ soprattutto la zona del complesso abitativo La Cittadella a essere presa costantemente di mira dai ladri di rame. E’ accaduto di nuovo, negli ultimi giorni. Sono almeno tre i casi, in pochi mesi. La zona finisce spesso al buio proprio per l’azione dei ladri che mettono fuori uso i sistemi di illuminazione pubblica. Gli operatori di Ghelas sono impegnati nei ripristini ma la situazione sta diventando pesante, anche per i costi da sostenere, ingenti e non sempre alla portata dell’azienda che già vive un periodo non semplice.