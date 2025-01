Gela, Scerra tuona: “Lo stadio Presti non è pronto per la serie D”

Gela. Fanno particolarmente rumore le parole pronunciate, ai nostri microfoni, dal presidente Marco Scerra. Siamo alle battute iniziali del 2025, la squadra è seconda in classifica nel torneo di Eccellenza, dista appena quattro punti dalla prima della classe, ha ottime possibilità di ottenere il tanto desiderato salto di categoria ma, a giudicare da quello che ci ha detto il patron biancazzurro, lo stadio potrebbe non essere omologato per la Serie D, in caso di promozione.

“Il manto erboso è in ottime condizioni ma attendiamo interventi legati agli spogliatoi. Ogni volta che piove siamo in un lago d’acqua – tuona Scerra – aspettiamo anche l’inizio dei lavori della palestra, previsti per ottobre. La situazione è questa ed è difficile che la lega ci omologhi l’ingresso al pubblico, anche gli spogliatoi sono in pessime condizioni”.