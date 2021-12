Ghelas, approvata la proroga: una tregua prima delle verifiche chieste dalla maggioranza

Gela. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco, nel corso della conferenza stampa di fine anno, non poteva che aprire anche il capitolo Ghelas. E’ ben consapevole che tra le fila alleate ci sono posizioni molto critiche sull’attuale stato dell’arte della municipalizzata, anche se ad oggi nessuno è uscito veramente allo scoperto. L’avvocato ha ritirato l’atto per il nuovo contratto, in attesa di verifiche a valutazioni, probabilmente anche politiche. In serata, non ci sono stati troppi problemi, invece, a votare la proroga tecnica della convenzione che lega il Comune alla società in house. La giunta ha approvato, per un periodo di novanta giorni. Questa volta, sindaco e maggioranza non rischiano potenziali “incidenti” politici. Anzi, era stata una parte della sua maggioranza, con in testa l’ala civica, a chiedere di stoppare provvisoriamente il nuovo contratto, per superare “errori e incongruenze” e valutare diversi aspetti che ruotano intorno alla società, affidata al manager Francesco Trainito. La proroga è una garanzia amministrativa, ma sarà comunque necessario un confronto, all’interno dell’alleanza dell’avvocato.