Ghelas-Comune, l’ente si opporrà al decreto ingiuntivo da 500 mila euro: verifiche sulle somme

Gela. L’ultimo atto ufficiale è un decreto ingiuntivo da 505 mila euro, fatto notificare in municipio dall’amministratore delegato della Ghelas Multiservizi, la società in house controllata per intero dal Comune. Al momento, non sono previsti confronti ufficiali tra l’avvocato Gianfranco Fidone e l’amministrazione comunale. “Le interlocuzioni ci sono sempre – dice Fidone – ma non ho ricevuto comunicazioni ufficiali”. Negli ultimi tempi, i rapporti “istituzionali” tra il manager e la giunta non sono idilliaci. Per Fidone, Ghelas deve ancora incassare un credito ben superiore ai due milioni di euro, soldi che dovrebbe versare il municipio. L’assessore Grazia Robilatte, anche durante un recente incontro in prefettura a Caltanissetta, ha indicato però numeri decisamente inferiori. Un divario sul quale la commissione consiliare bilancio, presieduta da Valeria Caci, vuole fare chiarezza.