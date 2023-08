Ghelas, contratto sempre più urgente: possibile incarico ad esperto, “società in linea”

Gela. Il contratto è un adempimento imprescindibile per le sorti della multiservizi Ghelas. Andare avanti in proroga, nonostante le tante difficoltà finanziarie dell’ente comunale, è una strada che non convince per nulla le organizzazioni sindacali, come hanno fatto sapere a gran voce. I lavoratori chiedono maggiore stabilità. Il manager dell’in house, l’ingegnere Pietro Inferrera, da tempo ha messo tra le priorità proprio quella del contratto. L’ha confermato durante recenti riunioni. La proroga in atto scade a fine settembre. A Palazzo di Città servono gli atti finanziari per cercare di formalizzare il contratto pluriennale. Gli uffici e l’amministrazione comunale sono proiettati sul piano di riequilibrio da trasmettere alla Corte dei Conti entro ottobre. Non ci sono troppi spazi di manovra. Il presidente della commissione sviluppo economico Rosario Faraci ha ribadito il concetto: si deve sviluppare il contratto della multiservizi. Entro i prossimi giorni, Inferrera potrebbe formalizzare un avviso per la ricerca di un legale esperto in diritto del lavoro e in società partecipate. Potrebbe essere un primo passo concreto per cercare di valutare gli sviluppi del nuovo contratto e adeguare il sistema interno dell’azienda. Gli equilibri finanziari dell’in house, allo stato, sono garantiti. Negli ultimi giorni, sono stati pagati gli stipendi della mensilità dovuta oltre agli emolumenti previsti. Le fatture sono state coperte fino a maggio e si è proseguito con i versamenti del tfr. Inferrera conferma che “la società è in linea”. In cassa mancano circa 260 mila euro dovuti dal Comune e che potranno essere saldati attraverso i debiti fuori bilancio. Dal municipio, è giunta la rassicurazione che sul contratto si possa iniziare a lavorare da ottobre, dopo l’ok agli atti finanziari.