Macchitella lab, i civici sostengono “Generazione Gela”: “Sindaco chieda di acquisire struttura”

“Esprimiamo grande soddisfazione per le ultime dichiarazioni del gruppo “Generazione Gela”. In primis, riteniamo importante la loro partecipazione sociale e l’impegno che mettono per le tematiche che investono la nostra città. Quando i giovani decidono di scendere in campo, a nostro parere, vanno sempre incoraggiati. Inoltre, condividiamo in pieno la loro visione, che poi è anche la nostra su Macchitella Lab. Noi li sosterremo su tutta la linea, poiché non interessa a nessuno fare polemiche che non portano a nulla – fano sapere da “Una Buona Idea” – ma essenzialmente arrivare a regalare alla città quello che riteniamo ormai imprescindibile. Macchitella Lab è una struttura strategica di fondamentale importanza per il rilancio della città e per questo motivo chiediamo al sindaco di assumersi la responsabilità di un gesto eclatante, cioè interloquire con Eni per arrivare ad acquisire il possesso dell’immobile anche passando da un comodato. Ne eravamo convinti già prima, ma adesso ancora di più, dato che su Macchitella Lab bisogna intercettare tutte le forze sane per provare a fare squadra per uno scopo comune”. Dalla visione univoca di un tema come Macchitella Lab, forse, potranno svilupparsi ragionamenti ulteriori tra i civici di “Una Buona Idea” e il gruppo di “Generazione Gela”. Alcuni aderenti a quest’ultimo gruppo erano presenti all’iniziativa dei civici per la presentazione del “progetto città”.