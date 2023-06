Ghelas, nuova proroga e poi? Inferrera va avanti: giunta dovrà fare chiarezza

Gela. In settimana, la giunta dovrà pronunciarsi sulla nuova proroga alla municipalizzata Ghelas. Soluzioni alternative a garanzia della società e dei lavoratori, allo stato, non ce ne sono. Il contratto va strutturato ed è un obiettivo del manager Pietro Inferrera. Le condizioni finanziarie dell’ente comunale, ora inquadrate nella relazione dei revisori, non lo permettono a stretto giro. Si dovrebbe andare verso una proroga tecnica di altri tre mesi, in attesa di finalizzare soluzioni a lunga scadenza per programmare. Inferrera, oggi, ha avuto un incontro con i sindacati. Non sembrano trasparire tensioni ma è chiaro che il futuro della municipalizzata va pianificato. Le rappresentanze dei lavoratori cercheranno di avere un confronto anche con il sindaco, non appena si rinsedierà ufficialmente. I revisori, così come in precedenza i magistrati della Corte dei Conti, più di un’analisi l’hanno dedicata al rapporto tra Palazzo di Città e le partecipate. Nella relazione appena rilasciata, i revisori scrivono che “l’ente è sollecitato a valutare un’attenta valutazione-razionalizzazione delle partecipazioni al fine di efficientarne la spesa derivante”. Da tempo, del resto, non mancano riflessioni sul futuro dell’in house che opera esclusivamente per conto del municipio, attraverso servizi importanti a partire dalle manutenzioni, ma che andrebbe rafforzata anzitutto a livello di organico. La tornata finale della sindacatura dell’avvocato Greco sarà certamente all’insegna del tentativo di porre le basi del risanamento finanziario ma anche di avere maggiori garanzie politiche, sempre nell’ottica di una tenuta del municipio. Ghelas diventa quindi oggetto di riflessioni. Inferrera sta proseguendo la sua attività, sulla base della chiamata dello scorso anno.