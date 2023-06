Ghelas, presentata interrogazione: Inferrera, “dopo il nuovo contratto potrei lasciare”

Gela. L’approvazione del rendiconto 2021, in serata varato dalla giunta, dovrebbe fare da sprone nella catena degli atti finanziari, ponendo le basi per il piano di riequilibrio, volto ad evitare il dissesto del municipio. Le scadenze sono imminenti e non mancano i punti interrogativi. Tra questi, sicuramente, va annoverato il nuovo contratto della multiservizi Ghelas. La società condotta dall’amministratore Pietro Inferrera sta andando avanti con proroghe tecniche e quella in corso scadrà a fine mese. Le condizioni per un contratto pluriennale, al momento, non sembrano esserci. La crisi finanziaria del municipio ha assorbito risorse e personale. Il contratto della società in house potrebbe garantirle una programmazione a lungo termine. “La cosa certa è che per ora non ci sono le condizioni per il nuovo contratto – spiega Inferrera – io continuo ad attendere che sia l’amministrazione comunale a convocarmi per iniziare a discutere del contratto. In questa fase, si andrà avanti ancora in proroga. Fino a quando non ci saranno indicazioni precise dalla Corte dei Conti, il contratto non verrà stilato. Penso che la proroga verrà mantenuta fino a conclusione dell’anno”. Inferrera, nominato dal primo cittadino, ha ormai come obiettivo proprio il contratto. “Significherebbe dare a Ghelas un livello superiore – dice inoltre – capisco le difficoltà che sta attraversando l’amministrazione. Se dovessi riuscire ad arrivare al contratto entro fine anno, potrei decidere di presentare le dimissioni. Sarà poi l’amministrazione a valutare se accettarle o meno. Il prossimo anno ci sarà la scadenza elettorale per le amministrative e personalmente non sono addentro a queste vicende. Fino ad oggi, ho sempre riscosso favori sia dalla maggioranza sia dall’opposizione, proprio per come viene portata avanti la società”. Nessuno ha mai nascosto che il posto di amministratore dell’in house sia uno dei punti forti del sottogoverno municipale. Inferrera lo sa bene e con un’eventuale approvazione del nuovo contratto, nel rapporto con il Comune, potrebbe considerare concluso il suo mandato. “Sono valutazioni che farò – aggiunge – intanto vado avanti perché nessuno mi ha dato segnali contrari”.