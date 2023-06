Furti energia, cadono contestazioni per proprietari immobile: in appello niente procedibilità

Gela. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno assolto i proprietari di un immobile, in città, nel quale i verificatori avevano accertato furti di energia elettrica. Ci sarebbero state manomissioni dei sistemi per consumare energia senza che risultasse nel conteggio complessivo. Dopo la condanna di primo grado, la difesa degli imputati, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Cascino, ha presentato ricorso. E’ stato sottolineato che in realtà gli ammanchi riguardarono l’energia già destinata all’abitazione privata e non ci furono invece manomissioni dei sistemi di pubblico servizio.