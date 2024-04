Ghelas, proroga di tre mesi: Greco, “senza voto del consiglio abbiamo salvato il salvabile”

Una consuetudine, quasi obbligata, che l’amministratore Ghelas Pietro Inferrera, anche nel corso della seduta di consiglio, non ha certamente incensato, visto che non permette alcuna possibilità di programmazione. Il contratto, con un affidamento di lungo periodo, sarà tema per la nuova amministrazione comunale. “A tutti i dipendenti della Ghelas, non vi chiedo voti ma un ringraziamento, anche silenzioso, quello sì. Infatti oggi il consiglio comunale non è riuscito a votare l’atto per il nuovo contratto, causa l’assenza di molti consiglieri, dei quali qualche volta faremo i nomi – dice il sindaco – la giunta comunale, da me presieduta, ha salvato invece il salvabile. Ha deliberato l’ennesima proroga per salvaguardare la società e i dipendenti. Lavorare per il bene collettivo come dicono oggi durante la campagna elettorale in molti? Noi abbiamo dato il buon esempio”.