Uno scempio continuo, a Settefarine scaricato di tutto: “Poi incendiano per smaltire i resti”

Gela. Non si smette di smaltire illecitamente. Le aree periferiche si confermano nodo strategico per chi sfrutta vaste zone per depositare di tutto, soprattutto materiale edile e rifiuti speciali. Chi vive a Settefarine, nei pressi di via Salietti, segnala la presenza continua di rifiuti, masserizie e resti edili, che in gran parte dei casi vengono incendiati. In maniera anonima, alcuni abitanti parlano di “un vero e proprio disastro ambientale’. Temono ripercussioni, qualora si esponessero.