Ghelas, quindici giorni per verifiche contabili: “Situazioni delicate da approfondire”

Gela. L’aspetto manageriale, per ora passa in secondo piano. Il sindaco Terenziano Di Stefano, ieri, avrebbe dovuto partecipare all’assemblea della Ghelas multiservizi, che è stata rinviata a data da destinarsi. Sempre ieri, in serata, ha voluto effettuare delle verifiche sul capitolo della municipalizzata. Ha riunito il management dell’in house e la burocrazia comunale, a partire dal dirigente al bilancio. “Ci sono aspetti contabili che vanno chiariti nell’arco di poco tempo”, sottolinea il sindaco. Si tratterebbe di numeri di precedenti gestioni dell’azienda, risalenti al 2021. “Sono cose delicate ma abbiamo tutto il supporto cartaceo e documentale – aggiunge il primo cittadino – ne sono venuto a conoscenza adesso e quindi ho deciso di dedicarmi per intero”. Nell’arco dei prossimi quindici giorni si procederà a verifiche “puntuali” e a relazionare. “Ci sono attività che risultano in bilancio – precisa Di Stefano – ma che a quanto pare non sono state fatturate”.