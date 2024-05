Ghelas, Siragusa “non sono organico a disegni politici”: Greco, “scelta di competenza”

Gela. La nomina dell’ex consigliere comunale e segretario del Pd Guido Siragusa, neo amministratore della multiservizi Ghelas, ha sicuramente sorpreso, soprattutto perché l’ex vertice democratico non ha mai gravitato politicamente nel contesto dell’avvocato Lucio Greco, che lo ha nominato in giornata durante l’assemblea convocata dal presidente del collegio sindacale e non condivisa dal manager ora revocato, Pietro Inferrera (non ha preso parte). “Per me, è una sorpresa – spiega Siragusa – ringrazio certamente il sindaco e penso che sia una decisione finalizzata anche ad evitare speculazioni politiche. Ho già detto che non ho preannunciato sostegno elettorale a nessun candidato, né a sindaco né al consiglio comunale. Non sono organico a nessun disegno politico”. La designazione di Siragusa, ad una settimana dall’apertura delle urne, secondo qualche osservatore esterno potrebbe segnare un patto tra l’ex segretario dem e l’area politica del primo cittadino che pare guardare alla candidatura del consigliere comunale Giuseppe Morselli in Italia Viva, a supporto dell’ingegnere Grazia Cosentino. “In una fase così delicata – precisa – so che le regole della democrazia impongono la massima terzietà e così farò, fino alla conclusione delle elezioni”. Il manager appena indicato dovrà poi rapportarsi con la nuova giunta e con il sindaco che uscirà dall’esito elettorale. “È ovvio che lo farò – dice ancora – chiederò al nuovo sindaco quello che pensa”.