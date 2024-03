Ghelas, un tavolo per valutare lo stato dell’arte: verso una nuova proroga di almeno quattro mesi

Sarà quasi sicuramente la nuova amministrazione comunale, tra i primi atti post-voto, ad occuparsi di un contratto che dovrà razionalizzare i servizi e prevedere una progettualità di lungo corso, per rilanciare le sorti di una società che ha soprattutto bisogno di un rafforzamento di organico, ormai ridotto ai minimi. Il management sta assicurando la tenuta economica e non ci sono rischi per il futuro prossimo, in un processo di risanamento che era già stato avviato dal precedessore di Inferrera, l’ingegnere Francesco Trainito. L’attuale manager ha voluto proseguire lungo questo solco, con la piena fiducia concessagli dall’avvocato Greco e dagli assessori. La governance non è mai stata veramente in bilico, anzi. Il contratto, sicuramente non favorito dal dissesto del Comune, potrebbe dare nuova linfa all’in house.