Giardino “Margherita” devastato e abbandonato, residenti Caposoprano: “Comune intervenga”

Gela. Abbandonato al proprio destino, ormai da anni. Negli ultimi giorni, però, i componenti del Comitato spontaneo residenti di Caposoprano hanno scritto a Palazzo di Città. Servono interventi massici nel giardino “Margherita” di via Morselli, nel cuore del quartiere residenziale. Ad oggi, incuria e degrado hanno reso impraticabile un giardino che nacque invece per i bambini e i residenti della zona. Il comitato chiede che intervengano operai di Comune, Ghelas e Tekra, così da avviare un’attività di bonifica e recupero. Di ciò che c’era in passato, non è rimasto nulla. Vandali hanno deturpato tutto, distruggendo panchine e sistemi di illuminazione.