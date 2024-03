Giornata contro le mafie, Giudice: “Impegno quotidiano, Cgil sempre parte civile nei processi”

Palermo. Il sindacalista Ignazio Giudice, segretario confederale Cgil Sicilia e responsabile legalità, ha attivamente partecipato alla mobilitazione odierna contro le mafie. “Impegno e memoria, nè solo uno nè solo l’altra ma entrambi i valori stretti in un ‘abbraccio sociale’ contro ogni forma di violenza mafiosa e anche non mafiosa. Il 21 marzo è un giorno importante, lo è se non lo isoliamo dal resto dei giorni del calendario, della nostra esistenza quotidiana. Oggi, più che mai, l’azione sindacale continua, oggi più che mai il tempo va dedicato alle nuove generazioni che hanno bisogno di nutrirsi di esempi reali e buone pratiche. La mafia non ha finito di esistere con l’arresto di Matteo Messina Denaro, per queste ragioni solo l’impegno quotidiano sarà in grado di modificare la cultura di ognuno di noi per un mondo del lavoro libero e una società meritocratica”, dice.