Giovane imprenditore agricolo: risveglio dal coma di Pier Luigi celebrato in festa

La “festa della rinascita”, così è stato ribattezzato lo speciale diciottesimo di Pier Luigi Dominante, è stata affidata all’agenzia “The Big party” nella rinnovata sede di via Niscemi.

“E’ davvero interessante vedere un giovane di 18 anni diventare titolare di un’azienda agricola – commenta Carmelo Granvillano, titolare The Big party – Questo periodo sembra essere un momento di grande cambiamento e crescita per lui. E poi, il risveglio di Pier Luigi Dominante dal coma, vissuto in una festa, aggiunge un tocco di emozione e speranza. Spero che entrambe queste storie abbiano un lieto fine”.

Il 31 luglio di due anni fa Pier Luigi Dominante è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. I suoi genitori, che gli sono sempre stati vicini, vivono ogni istante quei giorni drammatici. Parlano delle “mani di un angelo” raccontando l’intervento provvidenziale del medico che ha salvato la vita a Pier Luigi, oggi maggiorenne.

“Sei dovuto diventare subito grande – scrivono i genitori in una lettera rivolta al figlio – Da quella drammatica notte, con la telefonata che un genitore non vorrebbe mai ricevere, tutto è cambiato. Consapevoli che era toccato a noi, siamo rimasti uniti aggrappandoci al tuo sorriso e all’amore che ogni famiglia deve sapere dare”. Il diciottesimo compleanno segna un duplice inizio per Pier Luigi: la maggiore età e l’impegno professionale.