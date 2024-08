Giunta allargata, “riprenderemo disegno di legge a settembre”: in municipio confronto anche politico

I democratici, del resto, non hanno intenzione di pressare eccessivamente e si sono calati nel progetto politico guidato da Di Stefano. I dirigenti del Pd, in consiglio comunale con sei rappresentanti, sanno che ci sono patti non scritti da rispettare. I contatti tra il sindaco e i vertici dem non mancano. Questa mattina, in municipio si è visto il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina. All’incontro con Di Paola, insieme agli altri assessori, non ha voluto mancare neppure l’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio (attuale commissario cittadino del Partito democratico), che in giunta ha deleghe importanti. Stando a quanto riferito nel corso dell’incontro ufficiale, la scadenza per le elezioni provinciali, di secondo livello, potrebbe cadere nel periodo tra novembre e dicembre, “con la disciplina dellla legge Delrio”. In ambito palermitano, infine, si discute di iniziative per la modifica della legge elettorale per le regionali. Un passaggio che andrebbe ad incidere anzitutto sui collegi e nel dialogo di oggi qualche osservazione in tal senso è arrivata dall’assessore Filippo Franzone, che teme un ridimensionamento ulteriore dell’ambito locale.