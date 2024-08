Videosorveglianza nella zona industriale di Butera, “contro l’abbandono di rifiuti e più sicurezza”

Butera. La zona industriale di Butera segna oggi una svolta nella lotta contro l’abbandono incontrollato di rifiuti e nel miglioramento della sicurezza del territorio. Sono state infatti installate diverse telecamere di sorveglianza, una misura fortemente voluta dall’amministrazione comunale per garantire maggiore tutela ambientale e sicurezza per i cittadini e per le aziende locali. L’iniziativa, promossa dal sindaco Giovanni Zuccalà, rappresenta il primo passo di un lungo percorso volto a trasformare l’area industriale in un modello di eccellenza. “Questo progetto è solo l’inizio”, ha dichiarato il sindaco. “Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente più sicuro e pulito, che possa diventare il fiore all’occhiello del nostro territorio”, ha aggiunto. Le nuove telecamere saranno in funzione 24 ore su 24, monitorando costantemente l’area per scoraggiare l’abbandono illegale di rifiuti e per intervenire tempestivamente in caso di comportamenti sospetti o pericolosi. L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare un problema che da troppo tempo affligge la zona industriale, causando danni all’ambiente e alle attività economiche locali. Le telecamere installate sono dotate delle più moderne tecnologie di sorveglianza, tra cui il riconoscimento automatico delle targhe e l’analisi intelligente delle immagini, che permetteranno alle forze dell’ordine di intervenire in modo rapido ed efficace. Inoltre, la presenza di questi dispositivi rappresenterà un deterrente per chiunque intenda compiere atti illeciti nella zona. “Questa misura avrà un impatto significativo non solo sull’ambiente, ma anche sulla qualità della vita di tutti i cittadini di Butera”, ha aggiunto Zuccalà. “La sicurezza e il decoro del nostro territorio sono una priorità e siamo determinati a portare avanti ulteriori progetti per migliorare la nostra comunità”, ha detto inoltre il primo cittadino. La comunità locale ha accolto con favore l’iniziativa, esprimendo apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione comunale nel contrastare l’abbandono dei rifiuti e nel promuovere la sicurezza. Molti residenti e imprenditori della zona industriale vedono queste misure come un passo importante verso un futuro più sostenibile e prospero.