Giunta, assessori ribadiscono linea: “Azione amministrativa non si ferma ma nessun vincolo politico”

Gela. L’azione amministrativa proseguirà fino alla scadenza naturale del mandato. Gli assessori della giunta Greco rimangono sulla stessa linea già esposta al primo cittadino, nel corso di un vertice tenutosi in settimana. Anche gli autonomisti non dovrebbero far mancare l’apporto necessario in due settori importanti, ambiente e servizi sociali. “C’è piena condivisione, da questo punto di vista – conferma l’assessore all’istruzione e allo sport Salvatore Incardona – anche dall’Mpa sono arrivate indicazioni analoghe, a conclusione di un incontro interno al loro gruppo”. Gli assessori però sono liberi da vincoli politici. Lo ha riferito l’avvocato Greco, al termine della riunione tenuta negli scorsi giorni, e c’è l’assenso di tutti i pezzi della sua amministrazione. “Avanti con l’azione amministrativa, perché ci sono ancora impegni da rispettare per l’ente e per la città, e per evitare un blocco grave dell’attività, ma tutto questo è scisso dalla politica e dalle decisioni che ognuno di noi assumerà, anche nella prospettiva delle prossime amministrative”, spiega Incardona dopo un consulto con tutti gli altri componenti della compagine di governo della città.