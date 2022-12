Giunta azzerata, dimissioni di Di Stefano, Morselli e Liardi: l’alleanza civica non c’è più

Greco, adesso, ha le mani libere e probabilmente cercherà di sfruttare contatti anche palermitani. La sua maggioranza è tutta un’enigma. Civici e autonomisti hanno spiegato di non essere per nulla convinti di un azzeramento che considerano totalmente al buio e che per le prossime settimane potrebbe determinare una paralisi della macchina amministrativa. Ci sono gli atti finanziari da varate e al sindaco servono i numeri anche in consiglio comunale. I progetti e le scadenze del Pnrr sono un altro capitolo delicato così come il nuovo servizio rifiuti (il contratto è “congelato”) e il futuro più immediato di Ghelas (con proroga in scadenza a fine dicembre). Ad oggi, l’alleanza civica di tre anni fa non esiste più e Greco dovrà cercare di uscire da un imbuto politico per nulla semplice da scardinare.