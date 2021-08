“Giunta non dà certezze alla città”, Scuvera: “FdI cresce e lavora anche a regionali”

Gela. “L’amministrazione? Non riesce a dare certezze al territorio. La città è sempre più confusa. Sui rifiuti non si capisce quale soluzione sia stata adottata. I finanziamenti per i progetti, ci sono oppure no?”. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera traccia un quadro per nulla lusinghiero di due anni di governo locale dell’avvocato Greco e della sua giunta. “Anche l’estate e gli eventi sono stati gestiti in maniera approssimativa – aggiunge – nessuna vera certezza su date e modalità di accesso. Causa anche l’emergenza sanitaria, rispetto ad altri centri, ho visto una città spenta. Troppa incertezza genera confusione nei cittadini e sempre più sfiducia verso la politca”. Gli aderenti locali al partito si riuniranno la prossima settimana, su convocazione dello stesso Scuvera. Il partito della Meloni è opposizione alla giunta Greco e sul fronte strettamente politico, i vertici locali ritengono che possa crescere ancora di più. “Ci sono state diverse adesioni, anche di esponenti importanti della società civile, che però abbiamo deciso, per ora, di non pubblicizzare – continua – abbiamo rilasciato circa cinquecento tessere e riceviamo quotidianamente richieste, anche da altri Comuni. Il partito cresce e l’incontro che sto per convocare servirà per iniziare ad organizzare l’attività pure in vista delle prossime scadenze elettorali”. L’anno prossimo sarà quello delle regionali e un candidato forte di Fratelli d’Italia potrebbe uscire dal gruppo locale. “Il gruppo è compatto e stiamo lavorando – aggiunge – ritorneremo a chiedere che si arrivi ad un progetto concreto per il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura. I cantieri attualmente aperti non possono durare in eterno e riteniamo fondamentale un progetto complessivo di vera manutenzione dell’edilizia scolastica”.