“Giunta? Per Pd trasformismo è un male”, Di Cristina: “Tentativi di ritorno ai tempi bui”

Gela. Il Pd, che a più riprese ha messo le distanze anche dal rilancio amministrativo della fase 2 avviata dal sindaco Lucio Greco, sta lavorando per l’alternativa, soprattutto insieme al Movimento cinquestelle. Nei primi giorni di dicembre dovrebbe tenersi l’assemblea organizzativa del partito cittadino. Il segretario Guido Siragusa ci sta lavorando e tra i temi, sicuramente, ci sarà anche quello del cammino politico insieme ai grillini, ormai ufficializzato e nuova sponda per rilanciare il centrosinistra, anche in città. A livello provinciale, il segretario dem Peppe Di Cristina continua a mantenere i contatti con il vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano. L’ex ministro incontrerà gli amministratori locali dem ma anche le parti sociali, nel corso di un incontro pubblico, sempre nelle prime settimane di dicembre. Di Cristina è in contatto con lo stesso Provenzano e i dem stanno per chiudere anche con una “tappa” delle “Agorà democratiche”, che dovrebbe tenersi in città. Il partito sosterrà la manifestazone a favore del Ddl Zan, fissata per sabato in piazza Umberto I. Chiaramente, con i democratici cittadini che hanno nuovamente contestato le scelte sui rifiuti e sulla vicenda Timpazzo, attaccando Greco e la sua eccessiva “fiducia” verso le forze politiche del governo regionale, Di Cristina non trascura la situazione. “Su Timpazzo manca il coraggio necessario per assumere posizioni forti. Non capisco perché il sindaco Lucio Greco continui ad attaccare il Partito Democratico e a tirarlo in ballo ad ogni occasione utile – spiega – vorrei ricordargli che il Pd è uscito dalla giunta oltre un anno fa. In parte, per noi è stata anche una sconfitta. L’abbiamo fatto, però, per ragioni che oggi confortano quella nostra scelta. Si sta alimentando, infatti, tutto ciò che è distante da noi. Una cosa sono le larghe intese, altro invece è il trasformismo, che viene caldeggiato in questa stagione amministrativa”. Il segretario provinciale dem, però, lancia segnali, piuttosto preoccupanti.