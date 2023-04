Gli allievi del Real Gela battono il Vittoria e conquistano la salvezza

Gela. Gli allievi regionali del Real Gela vincono la finale playout contro l’Atletico Vittoria e conquistano la salvezza. Il risultato finale è di 2-1 in favore dei gelesi. Vantaggio iniziale per i padroni di casa biancorossi, che nel primo tempo passano in vantaggio. Al 40’ il Real Gela pareggia su rigore con Sciacca. Il Gela ci prova in tutti i modi e all’80’ Alabiso pesca il coniglio dal cilindro e insacca il pallone dove il portiere non può arrivare da distanza siderale.

La squadra di mister Emanuele Docente si salva dunque in vista della prossima stagione, dove militerà ancora tra gli allievi regionali.