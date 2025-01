Gli interventi sulle traverse per l’acqua e l’interconnessione, agricoltori hanno incontrato Scuvera

Gela. Il comparto agricolo locale sta ottenendo una fase di limitata tregua, assicurata dalle piogge di questo periodo. Sono però irrisolte le criticità che attengono alle dighe e per questo si lavora agli interventi del piano traverse. Il deputato Ars Salvatore Scuvera ha risposto all’invito di un gruppo di operatori locali, proprio per affrontare questi temi. Il parlamentare da tempo sta interagendo con gli assessorati regionali competenti e in più occasioni ha incontrato gli agricoltori. “Abbiamo parlato dei lavori che eseguiremo sulle traverse irrigue di Rizzuto, Maroglio e Dirillo, e dell’interconnessione tra la diga Disueri e la diga Cimia, con i cantieri che partiranno nelle prossime settimane. Gli interventi, per un importo complessivo di 2.675.000 euro, rappresentano un passo importante per il miglioramento dell’irrigazione del nostro territorio”, ha riferito Scuvera sui suoi canali social.