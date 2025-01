Porsio vicesegretario provinciale “PeR”: “Nostro progetto sempre più radicato”

“Per quasi quindici anni é stato segretario della sinistra giovanile. Già componente della segreteria e del direttivo dei Ds. Già segretario d’organizzazione del Pd. Per circa dieci anni è stato presidente dell’associazione dei consumatori Mdc (Movimento Difesa del Cittadino) e componente del direttivo nazionale. Della stessa associazione è stato presidente regionale per quasi due anni. Numerose le iniziative svolte nel sociale e in difesa dei cittadini, soprattutto i più bisognosi. Ha svolto attività sindacale in, CGIL, Uil e attualmente è interprovinciale Flp”, riporta una nota del segretario regionale di “PeR” Donegani. Secondo i vertici del laboratorio politico è un segnale di un certo interessamento verso un progetto politico di sinistra, che non guarda più come unico faro all’area dem ma pare orientato in direzione di canali meno moderati e centristi e più radicati alla costruzione di uno spazio alternativo.