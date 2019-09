Gli stiddari al Nord, Di Simone si è costituito: via agli interrogatori di tutti i coinvolti

Gela. La doppia operazione contro la stidda ha portato all’emissione di centinaia di provvedimenti, firmati dai gip dei tribunali di Caltanissetta e Brescia. Le inchieste “Stella cadente” e “Leonessa” hanno messo il freno alla presunta espansione criminale della nuova stidda, in città capeggiata da Bruno Di Giacomo e Giovanni Di Giacomo e in Lombardia al centro di un’infinita serie di operazioni finanziarie illecite. Nell’inchiesta bresciana è coinvolto il quarantasettenne Simone Di Simone. Anche lui mancava all’appello al momento del blitz e si è costituito nelle scorse ore, presentandosi in commissariato a Gela. L’ha fatto accompagnato dal difensore, l’avvocato Davide Limoncello. E’ stato trasferito in carcere.